Antalya'da, eczaneye pompalıyla saldıran şahsa 11 yıl hapis cezası

Alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile kurşun yağdıran Ali Y., 11 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek bir eczaneye giren Ali Y., çalışanlara eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek borcunu ödenmesini istemişti.

Olumsuz yanıt alan şahıs, pompalı tüfeği eczanenin içinde ve dışında defalarca ateşlemişti.

Eczanede bulunan 2 personel korku dolu anlar yaşarken, can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y., tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Ali Y.'nin yargılandığı davada ise karar çıktı.

11 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanığın 'mala zarar verme' ve 'nitelikli silahlı yağma' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Antalya'da, eczaneye pompalı tüfekle saldırdı