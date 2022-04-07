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    Antalya'da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi

    Muratpaşa ilçesindeki Al Yazmalım Anıtı'na eğleneceğini düşünerek çıkan genç, yükseklik korkusunu fark etti. Anıttan inemeyen çocuk için itfaiye ekipleri devreye girdi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:56
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    Antalya'da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi

    Antalya'da yükseklik korkusu olan 14 yaşındaki çocuğun eğlencesi kabusa dönüştü.

    Muratpaşa ilçesinde bulunan Al Yazmalım Anıtı'na eğlence amaçlı çıkan Mehmet Cemal Can Polat, korktuğu için aşağı inemedi.

    Anıttan inmesi için itfaiye geldi

    Korkudan yerinde kilitlenen çocuk için çaba sarf eden arkadaşları başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

    İtfaiyeye teşekkür ettti

    İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler, Polat'ı merdiven uzatarak anıttan inmesini sağladı. Ekiplere teşekkür eden Polat, evine gitti.

    Antalya'da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi ViDEO

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #1

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #2

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #3

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #4

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #5

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #6

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #7

    Antalya da eğlence için çıktığı anıttan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi #8


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