Antalya'da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı

Yılbaşı eğlencesinde davul çalan genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 23.20 sıralarında eğlence merkezinde çalışmaya gelen genç saldıraya uğradı.

Hatay'dan eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İdal Yılmaz ile evde otururken telefon geldi.

Uyulgan, sonrasında evden çıkarak, kendisine verilen adrese gitti.

Silahla vuruldu

Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Silah sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı.

Yaralı kurtulamadı

Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Uyulgan'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

"Eşimi öldüren, herkesi öldürür"

Bu sabah morga gelen İdal Yılmaz, Hüseyin Uyulgan'ın gelen telefonla evden çıktığını belirterek, "Sohbet ederken birden telefon geldi ve evden çıktı. Gittiği yerde kalbine bir el ateş etmişler. Katilin bulunmasını istiyorum. Benim eşimi öldüren, herkesi öldürür. Bir an önce bunların bulunmasını istiyorum." dedi.

Cenazesini yakınları aldı

DHA'nın haberine göre, Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.













