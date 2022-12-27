Petrol
85.01
0.60%
Euro
19.8911
0.11%
Dolar
18.7148
0.28%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5498
-0.12%
Bitcoin
318.887
-0.21%
BTXN Coin
6.29
-3.23%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Antalya'da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı

    Yılbaşı eğlencesinde davul çalan genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden tek kurşunla vurularak öldürüldü.
    • 27.12.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 23.20 sıralarında eğlence merkezinde çalışmaya gelen genç saldıraya uğradı.

    Hatay'dan eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İdal Yılmaz ile evde otururken telefon geldi.

    Uyulgan, sonrasında evden çıkarak, kendisine verilen adrese gitti.

    Silahla vuruldu

    Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Silah sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı.

    Yaralı kurtulamadı

    Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Hüseyin Uyulgan'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor

    Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    "Eşimi öldüren, herkesi öldürür"

    Bu sabah morga gelen İdal Yılmaz, Hüseyin Uyulgan'ın gelen telefonla evden çıktığını belirterek, "Sohbet ederken birden telefon geldi ve evden çıktı. Gittiği yerde kalbine bir el ateş etmişler. Katilin bulunmasını istiyorum. Benim eşimi öldüren, herkesi öldürür. Bir an önce bunların bulunmasını istiyorum." dedi.

    Cenazesini yakınları aldı

    DHA'nın haberine göre, Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.

    Antalya da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı #1

    Antalya da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı #2

    Antalya da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı #3

    Antalya da eğlence merkezindeki davulcu silahlı saldırıya uğradı #4


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı
    3. Sayfa

    İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı

    'Uyuşturucuyla mücadelemiz devam ediyor'
    Gündem

    'Uyuşturucuyla mücadelemiz devam ediyor'

    Görüş Bildir