Antalya'da ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet sürücüsüne 12 bin 690 TL ceza Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye toplam 12 bin 690 TL para cezası uygulandı.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında, bir sürücünün ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullandığı, motosikletin ise plakasız olduğu tespit edildi.

3 AYRI KABAHATTEN 12 BİN 690 LİRA CEZA

Denetimlerin ardından sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 12 bin 690 TL para cezası kesildi. Kasksız motosiklet kullanma nedeniyle 436 TL, ehliyetsiz motosiklet kullanma için 8 bin 190 TL, plakasız motosiklet kullanma nedeniyle ise 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Ayrıca, şase numarası incelenen ve faturası bulunmayan motosiklet, trafikten menedilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve düzeni korumak amacıyla denetimlerin süreceğini vurgulayarak, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)