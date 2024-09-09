Antalya'da ehliyetsiz yakalanan 17 yaşındaki sürücü ağladı 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yakalandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde trafik polisleri uygulama yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan 07 VEU 29 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

Ekiplerin defalarca ihtarda bulunduğu sürücü, bulvar üzerinden Akdeniz Üniversitesi istikametine otomobiliyle kaçmayı sürdürdü.

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sürücü Özcan Y., Kültür Mahallesi 3862 ve 3864 Sokak kesişiminde araçtan inip kaçmaya çalışırken yakalandı. 17 yaşındaki Özcan Y.'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

25 BİN TL CEZA

Otomobil sürücüsüne, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan', 'Dur ihtarına uymamaktan', 'Makas atmaktan', 'Sinyal vermemekten', 'Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamaktan' toplamda 25 bin 637 lira para cezası uygulandı.

AĞLADI: '4 KARDEŞİM VAR BENİM'

Trafik polisleri cezai işlem uyguladığı sırada gözyaşı döken Özcan Y., "Valla bu sene koyun moyun hiçbir şey yok, of ya 4 tane de kardeşim var benim." dedi.

Trafik polislerinin cezai işlem uygulamasının ardından ehliyetsiz sürücünün babası İbrahim Y.'ye ait 07 VEU 29 plakalı otomobil, çekici yardımıyla çekildi.

Sürücü Özcan Y. ise ifadesi alınmak üzere Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)