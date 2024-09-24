Antalya'da ehliyetsiz yakalanan sürücü 'sistemi' suçladı Manavgat'ta trafik denetimlerinde takılan ehliyetsiz sürücü, 'Sürücü belgemi yeni aldım, sisteme düşmemiş' dese de cezadan kaçamadı. Genç kıza ve motosiklet sahibine toplam 26 bin 644 TL ceza uygulandı.

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İHA

Antalya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı.

Manavgat ilçesinde trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı.

Denetim sırasında kasklarını takmayan sürücülerin ceza yedikten sonra kasklarını taktığı anlar kameraya yansıdı.

EHLİYETSİZ YAKALANDI

Antalya Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde trafik ekipleri tarafından durdurulan Hatice S. S. (17) isimli genç kız; sürücü belgesini yeni aldığını, evden çıkarken unutup çıktığını söyledi.

"BELGEMİ YENİ ALDIM SİSTEME DÜŞMEMİŞ"

Görevli trafik polisinin yaptığı sorgulamada, genç kızın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

17 yaşındaki genç kız, ehliyetinin olduğunu ancak yeni aldığı için sisteme düşmediğini ileri sürdü.

26 BİN 644 TL CEZA KESİLDİ

Genç kıza sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, kask takmadığı için 690 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırdığı için 12 bin 977 TL olmak üzere 26 bin 644 TL para cezası uygulandı.

"CEZAYI İPTAL ETTİRECEĞİM"

Sorgulamada sürücü belgesinin olmadığının ortaya çıkmasına rağmen inadından vazgeçmeyen genç kız, sürücü belgesini getirip cezayı iptal ettireceğini belirterek uygulama noktasından ayrıldı.

Trafik ekipleri kimliğini de unutan sürücünün gelmesi için uzun süre beklemelerine rağmen genç kız geri gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)