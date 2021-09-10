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    Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi

    Yapılan denetimlerde ehliyetsiz, abartı egzoz gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezalar kesildi.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 11:38
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    Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi

    Antalya’nın Alanya ilçesinde ekipler yeni bir denetim gerçekleştirdi.

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde yapılan uygulamada, 53 araç kontrol edildi.

    4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Yüksek sesle müzik yayını yapmak, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma, araç üzerinde teknik değişiklik gibi farklı yasakları ihlal eden 8 araç sürücüsüne toplam 7 bin 949 TL para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

    Antalya da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi #1

    135 KİŞİYE GBT KONTROLÜ YAPILDI

    Öte yandan yapılan uygulamada, 135 kişiye GBT kontrolü yapıldı.

    Antalya da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi #2

    Antalya da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi #3

    Antalya da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi #4

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