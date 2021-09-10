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Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi

Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi

Yapılan denetimlerde ehliyetsiz, abartı egzoz gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezalar kesildi.