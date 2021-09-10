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- Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi
Antalya'da ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen araçlara denetim gerçekleştirdi
Yapılan denetimlerde ehliyetsiz, abartı egzoz gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezalar kesildi.
- İHA
- 10.09.2021 - 11:38
Antalya’nın Alanya ilçesinde ekipler yeni bir denetim gerçekleştirdi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde yapılan uygulamada, 53 araç kontrol edildi.
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Yüksek sesle müzik yayını yapmak, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma, araç üzerinde teknik değişiklik gibi farklı yasakları ihlal eden 8 araç sürücüsüne toplam 7 bin 949 TL para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.
135 KİŞİYE GBT KONTROLÜ YAPILDI
Öte yandan yapılan uygulamada, 135 kişiye GBT kontrolü yapıldı.