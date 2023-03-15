Antalya'da ekiplerin çevirdiği otomobil sürücüsü hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücüye toplam 18 bin 359 TL ceza uygulandı.

Alkollü vatandaşlar sürücü koltuğuna geçmekten vazgeçmiyor.

Trafik polislerine yakalanan sürücüler, cezadan kaçamıyor.

Bu kez olayın adresi Antalya.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hem alkollü hem ehliyeti yok

Denetimler sırasında durdurulan 07 AUG 525 plakalı transfer aracının sürücüsü Bilgin O.’nun ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

18 bin 359 TL ceza kesildi

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190’ar TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı da bin 979 TL olmak üzere toplam 18 bin 359 TL ceza uygulandı.

Hafif ticari araç trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.