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    Antalya'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

    Nar yüklü tırın kupa kısmı tamamen yanarken, sürücü olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 15:11
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    Antalya'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

    Antalya’nın Kepez ilçesinde Mustafa Aydın, Rusya’ya nar götürmek üzere 55 ADK 730 plakalı tırı ile soğuk hava deposu önüne yanaştı.

    İşçiler, dorsenin yarısına kadar nar kasalarını yükledi. Bir süre sonra Mustafa Aydın, aracı çalıştırmak için direksiyon başına geçti.

    MARŞA BASMASIYLA ALEV ALDI

    Aydın’ın marşa basmasıyla birlikte tırın kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm kupayı sardı.

    Çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. tırın kupa kısmı tamamen yanarken dorsenin bir bölümü de zarar gördü.

    Antalya'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi VİDEO

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    İtfaiyenin müdahalesiyle dorsenin ve içindeki nar kasalarının yanması engellendi. Büyük korku yaşayan Mustafa Aydın ise ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tırın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #1

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #2

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #3

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    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #5

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #6

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    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #10

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #11

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #12

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #13

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #14

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #15

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #16

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #17

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #18

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #19

    Antalya da ekmek teknesinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #20

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