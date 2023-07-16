Antalya'da el ele tutuşup 25 metre yükseklikteki falezlerden atladılar

DHA
Antalya'da panik dolu anlar yaşandı.
Konyaaltı Sahili'ndeki falezler yaz aylarında doğal güzelliğiyle denize giren ve güneşlenenlerin uğrak yeri oldu.
El ele atladılar
Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı Sahili'ne gidilen Varyant bölgesindeki falezlerde 2 arkadaşın el ele tutuşup yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atlayışları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Sersemlediler
Denize dengesiz düşen 2 genç kısa süreli sersemlik yaşadıktan sonra sahile çıktı.
Falezlerden arkadaşlarını izleyen 2 genç ise patikadan onların yanına, sahile indi.
Tehlikeli atlayış bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.