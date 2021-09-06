Antalya'da elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi

Elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak öldüğü tahmin edilen şahsın, kimliği henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir işletmenin kapalı olan iş trafosunun önünde, bir erkeğin hareketsiz yattığı fark edildi.

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, yerde yatan kişinin etrafının elektrik kablolarıyla kaplı olması nedeniyle müdahalede bulunamadı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin akımı kesmesinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi VİDEO

ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALARKEN ÖLDÜ

Kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarındaki kişinin, elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak öldüğü tahmin ediliyor.