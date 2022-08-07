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- Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler
Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler
- 07.08.2022 - 17:05
- Güncelleme : 07.08.2022 - 17:13
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte toplu taşıma tercih edenlerin sayısı azalmaya başladı.
Bu kapsamda vatandaşlar elektrikli scootere yöneldi.
Scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tehlikeli yolculuk haberleri ve kazalar sıkça yaşanmaya başladı.
6 kişi bir scootere bindi
Tehlikeye yol açan yeni görüntülerin adresi Antalya.
Hayatlarını hiçe sayan genç grup, araç trafiğine açık ve işlek olan caddede bir scootere 6 kişi birden bindi.
Antalya’da elektrikli scootere 6 kişi bindiler VİDEO
2 genç arkadaşlarının omzuna bindi
4 kişi arka arkaya binerken 2 genç ise arkadaşlarının omzuna binerek yolculuk yaptı.
Dengede durmakta oldukça güçlük çeken gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.
Cep telefonuyla görüşme yaptı
Başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, en önde olan gencin omzunda olan şahsın cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, izleyenlerin tepkisini çekti.