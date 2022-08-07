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Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler

Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler

Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençler, bir scootere 6 kişi bindi. 2'si yer bulamayınca arkadaşlarının omzuna çıktı. O anlar kaydedildi.