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    Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler

    Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençler, bir scootere 6 kişi bindi. 2'si yer bulamayınca arkadaşlarının omzuna çıktı. O anlar kaydedildi.
    • 07.08.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 17:13
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    Antalya'da elektrikli scootere 6 kişi bindiler

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte toplu taşıma tercih edenlerin sayısı azalmaya başladı.

    Bu kapsamda vatandaşlar elektrikli scootere yöneldi.

    Scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tehlikeli yolculuk haberleri ve kazalar sıkça yaşanmaya başladı.

    6 kişi bir scootere bindi

    Tehlikeye yol açan yeni görüntülerin adresi Antalya.

    Hayatlarını hiçe sayan genç grup, araç trafiğine açık ve işlek olan caddede bir scootere 6 kişi birden bindi.

    Antalya’da elektrikli scootere 6 kişi bindiler VİDEO

    Antalya da elektrikli scootere 6 kişi bindiler #1

    2 genç arkadaşlarının omzuna bindi

    4 kişi arka arkaya binerken 2 genç ise arkadaşlarının omzuna binerek yolculuk yaptı.

    Dengede durmakta oldukça güçlük çeken gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

    Cep telefonuyla görüşme yaptı

    Başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, en önde olan gencin omzunda olan şahsın cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü.

    Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, izleyenlerin tepkisini çekti.

    Antalya da elektrikli scootere 6 kişi bindiler #2

    Antalya da elektrikli scootere 6 kişi bindiler #3

    Antalya da elektrikli scootere 6 kişi bindiler #4


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