Antalya'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan emekli öğretmenin evinden kötü kokular gelince komşuları ihbarda bulundu. Ekipler emekli öğretmeni evinde ölü buldu.

Antalya'nın, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde civarında yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Eren Kayacıklı’nın dairesinden kötü koku gelmeye başladı.

Kayacıklı’nın oturduğu apartmanın sakinleri kötü kokuyu alınca, emekli öğretmene ulaşmaya çalıştı.

Emekli olduktan sonra uzun yıllardır aynı mahallede ikamet eden Kavacıklı'dan herhangi bir haber alamayan komşular, çareyi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmekte buldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çağırılan çilingir aracılığıyla dairenin kapısı açıldı ve ekipler içeriye girdi.

Evin içinde hareketsiz bir şekilde bulunan emekli öğretmen Kayacıklı’ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İnceleme sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi

Olay yerinde yapılan incelemeleri sonucu Fatma Eren Kayacıklı’nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ekiplerinin çalışmalarının ardından Kayacıklı’nın cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere belediye morguna götürüldü.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



