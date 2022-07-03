Antalya'da emniyet kemeri takmayan genç kaza sonucu can verdi

Alanya ilçesinde kontrolünü kaybeden 22 yaşındaki sürücü, yol kenarındaki ağaca çarparak yana devrildi. Emniyet kemerini takmadığı belirlenen genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet kemeri ihmali can aldı.

Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde plakası bulunmayan otomobil ile seyir eden Akif Akdağ (22) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarındaki çalıları adeta biçerek, ağaca çarpıp yan durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akdağ’ın emniyet kemeri takmadığı ve aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aracın plakası belirlendi

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri aracın motor şase numarasından otomobilin plakasının 07 E 9572 olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akdağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.