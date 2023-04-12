Antalya'da engelli arkadaşların ekmek teknesi çalındı Antalya’da 5 kişilik hırsızlık şebekesi, 10 yıldır dost olan 2 bedensel engelli arkadaşın uçan balon satmak için kullandıkları engelli aracı ile akülü aracını çaldı.

İHA

Antalya'da pazartesi gecesi 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408. Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde kimliği belirsizlik 5 kişilik hırsızlık şüphelileri, henüz 2 yaşındayken yüksek ateşten dolayı bedensel engelli olarak kalan 3 çocuk babası Salih Ceylan (46) ve yine doğuştan bedensel engelli 10 yıllık dostu Soner Yılmaz’a (52) ait engelli motosikleti ile akülü aracı çaldı.

Sabah kalktıklarında araçlarını göremeyen 2 arkadaş, güvenlik kameralarını izlediğinde neye uğradığını şaşırdı.

Büyük üzüntü yaşadılar

Araçlarının çalınmasının büyük üzüntüsünü yaşayan Ceylan ve Yılmaz, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleriyse şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Salih Ceylan, engelli motosikletle üzerindeki akülü aracı 5 kişinin profesyonelce çaldığını, 2 kişinin de gözetleme yaptığını söyledi.

"Onu satıp gelen parayı yiyemezler, Allah da yedirmez"

Arkadaşıyla birlikte Kaleiçi’nde uçan balon sattıklarını ve araçlarının çalınması yüzünden gidemediklerini belirten Ceylan, "Geçimimizi böyle sağlıyorduk. Getirsinler. Yazıktır, günahtır. Onu satıp gelen parayı yiyemezler, Allah da yedirmez. Zaten zor geçiniyoruz. Şu mübarek günde sahura kalkmıştık, biz uyanıkken çalmışlar. Allah ıslah etsin." dedi.

Soner Yılmaz da, "Arkadaşıma kullansın diye verdim ama olmadı. Ben de zarardayım ama arkadaşımın zararı daha büyük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, apartman bahçesine 5 şüphelinin gelip aracı ve götürmek için çaba sarf etmeleri, bu sırada da 2 şüphelinin de dışarı da beklediği görüldü.

Görüntülerin devamında ise şüphelilerin araçları götürmeleri, birinin de apartman dış kapısını kapatması yer aldı.