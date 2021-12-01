Antalya’da engelli eşi öldürülen kadın: Mezar ziyaretine bile gelemiyorum

Çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara’nın hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınıp serbest kalan A.Y.’nin, Emine Kara’nın üzerine araç sürdüğü iddia edildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. ile park nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y., Mümin Kara'yı darbetti. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba ile oğlu gözaltına alındı. Mümin Kara, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın, kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem kırıklar nedeniyle ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Mümin Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp, serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile A.Y., 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı.

Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İDDİANAMEDE ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Yaşar ile tutuksuz sanık oğlu A.Y.'nin tutuklanması ve haklarında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi.

İddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede olayın araç parkı nedeniyle yaşandığına dikkat çekilerek, “Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi, bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü." ifadelerine yer verildi.

ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ

Kara Ailesi, yaşadıkları korku nedeniyle başka bir adrese taşındı.

İddiaya göre, 23 Kasım'da mezarlığa gitmek için evden çıkan Emine Kara'yı gören A.Y., aracını otobüs bekleyen Kara'nın üzerine sürdü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Kara, polis merkezine giderek A.Y.'den şikayetçi oldu.

“KORKUDAN EVİMİ DEĞİŞTİRİP TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM”

Yaşadıkları nedeniyle mezarlık ziyaretine bile gidemediğini söyleyen Emine Kara, bu durumun artık son bulmasını istediğini, eşini kaybettikten sonra karşı taraftan tehditler gelmeye başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç defa şikayette bulundum, korkudan evimi değiştirip taşınmak zorunda kaldım. 23 Kasım günü eşimin mezarını ziyaret için evden çıktım. Otobüs durağında beklerken A.Y., aracıyla giderken beni gördü. Arabayı bir anda üzerime sürdü. Refleksle zor kurtuldum. A.Y. bir süre sonra durup, arabanın camından bana doğru baktı. Biraz kendimi toparladıktan sonra karakola giderek şikayette bulundum.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Artık yoruldum. Ölmek istemiyorum, çocuklarımın da ölmesini istemiyorum. Bu gidişle bizi toprağa koyacak gibi. Her defasında çeşitli şekillerde saldırıya geçtiler. Artık bu olay çözülsün istiyorum. Mezar ziyaretine bile gelemiyorum. Çocuklarım getirirse gelebiliyorum, onlar olmazsa mezarlığa bile gelemiyorum. Pazara, sokağa çıkamıyorum.”

“TÜM ŞİKAYETLERİMİZDE KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK DENİLEREK TAKİPSİZLİK VERDİLER”

Adalet istediklerini söyleyen Bekir Kara ise, "Annemi normalde mezarlığa ya ben ya kardeşim getiriyordu. Olay günü, şehir dışındaydım. Biz olmadığımız için kendisi gelmek istemiş. Bu olaydan önce tüm şikayetlerimizde 'kamera görüntüsü yok' denilerek takipsizlik verdiler. Bu sefer kamera görüntüsü de var.

“YÜZDE 90 ENGELLİ ADAMI ÖLDÜREN İNSANLAR HER ŞEYİ YAPAR”

Bu olaylar bizi bıktırdı. Evden çok adliye veya karakola gider oldum. Annemi asla yalnız bırakamıyorum. Yüzde 90 engelli bir adamı öldüren insanlar, her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.