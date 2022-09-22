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    Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı

    Manavgat ilçesinde işitme ve konuşma engelli kızı kaçıran iki şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçundan cezaevine gönderildi.
    • 22.09.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:27
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    Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi'nde yaşayan işitme ve konuşma engelli A.O. (24) hakkında kayıp ihbarı verildi.

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından evin bulunduğu bölgede araştırma yapıldığı sırada A.O.'nun içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, jandarmaları görünce kaçmaya başladı.

    2 şüpheli göz altında

    Otomobilde bulunan A.A. ve İ.H.D. isimli 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Antalya da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı #1

    "Nitelikli cinsel saldırı"

    Side Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

    Antalya da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı #2

    Antalya da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı #3


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