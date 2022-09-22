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Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı

Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı

Manavgat ilçesinde işitme ve konuşma engelli kızı kaçıran iki şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçundan cezaevine gönderildi.