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- Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı
Antalya'da engelli kızı kaçıran şüpheliler tacizden tutuklandı
Manavgat ilçesinde işitme ve konuşma engelli kızı kaçıran iki şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçundan cezaevine gönderildi.
- 22.09.2022 - 16:11
- Güncelleme : 22.09.2022 - 16:27
Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi'nde yaşayan işitme ve konuşma engelli A.O. (24) hakkında kayıp ihbarı verildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından evin bulunduğu bölgede araştırma yapıldığı sırada A.O.'nun içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, jandarmaları görünce kaçmaya başladı.
2 şüpheli göz altında
Otomobilde bulunan A.A. ve İ.H.D. isimli 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
"Nitelikli cinsel saldırı"
Side Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.