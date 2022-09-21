Petrol
93.03
2.66%
Euro
18.1539
-0.55%
Dolar
18.3144
-0.02%
Altın
984.07
0.42%
Borsa
3237
0.00%
Bitcoin
349.649
-2.74%
BTXN Coin
7.94
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü

    Alanya ilçesinde yalayan 46 yaşındaki Adem Yeğni, yatak odasında yaktığı mangal kömüründen zehirlendi. Yeğni, evinde ölü bulundu.
    • 21.09.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü

    Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

    Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin (46) kaldığı daireden duman kokusu yükseldi.

    Kokuyu alan komşular, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Daireye balkondan giren ekipler, Adem Yeğni'yi yatak odasında hareketsiz buldu.

    Yeğni'nin yanında ise su dolu tepsinin üzerinde yanan mangal olduğu fark edildi.

    Ölümüne karbonmonoksit gazı neden oldu

    Adem Yeğni'nin mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem Yeğni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere belediye morguna konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü #1

    Antalya da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü #2

    Antalya da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü #3

    Antalya da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü #4


    Mustafa Varank milli sonar projesini inceledi
    Dünya

    Mustafa Varank milli sonar projesini inceledi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi
    Dünya

    Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi

    Görüş Bildir