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- Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü
Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü
Alanya ilçesinde yalayan 46 yaşındaki Adem Yeğni, yatak odasında yaktığı mangal kömüründen zehirlendi. Yeğni, evinde ölü bulundu.
- 21.09.2022 - 11:31
Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.
Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin (46) kaldığı daireden duman kokusu yükseldi.
Kokuyu alan komşular, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Daireye balkondan giren ekipler, Adem Yeğni'yi yatak odasında hareketsiz buldu.
Yeğni'nin yanında ise su dolu tepsinin üzerinde yanan mangal olduğu fark edildi.
Ölümüne karbonmonoksit gazı neden oldu
Adem Yeğni'nin mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem Yeğni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere belediye morguna konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.