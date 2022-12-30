Aralarında husumet bulunan eniştesini evinde bulamayan kargocu, kız kardeşini rehin aldı. Özel harekatın destek verdiği operasyonla etkisiz hale getirilen kargocu, emniyete götürüldü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan 32 yaşındaki U.Ç., bugün saat 15.00 sıralarında Gülveren Mahallesi 3732 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden eniştesi Semih A.’nın evine gitti.

Kız kardeşini rehin aldı

Husumetli olduğu 30 yaşındaki eniştesinin evde olmadığını gören ve bir süre bağıran U.Ç., kız kardeşi Kader A.'yı tabanca ile rehin aldı.

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Etrafa tehditler savurdu

Polis ekipleri, U.Ç.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi.

Ancak eylemi bırakmayan U.Ç., etrafa tehditler savurdu.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Operasyonla etkisiz hale getirildi

Yaklaşık 1 saat sonra operasyon düzenleyen ekipler, U.Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, şüpheliye ait 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

Antalya'da eniştesine kızan kargocu, kız kardeşini rehin aldı VİDEO

“Gücün kadına mı yetiyor?”

Eşinin kayınbiraderi tarafından rehin alınmasına tepki gösteren Semih A., “Eve ben yokken gelip, neden kız kardeşini rehin alıyorsun? Gücün yetiyorsa, beni rehin alsana. Gücün kadına mı yetiyor?” dedi.

DHA’nın haberine göre U.Ç., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.