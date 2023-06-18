Antalya'da eşi tarafından darbedilen kadın ambulansta öldü
İHA

Antalya'da saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658. sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında, 3 çocuk annesi olan Sinem Albeni ile kocası Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Karısını sopayla darbetti

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopayla darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşuları ve esnaf durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Antalya'da eşi tarafından darbedilen kadın ambulansta öldü

Talihsiz kadın ambulansta yaşamını yitirdi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Sinem Albeni yolda hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sinem Albeni'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da eşi tarafından darbedilen kadın ambulansta öldü

Koca gözaltında

Sinem Aleni'nin vücudunda ve yüzünde morluk ile şişlikler olduğunu gören polis, eşi Ufuk Albeni'yi kelepçeleyip gözaltına aldı.

Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.