Antalya'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesini annesi aldı... Dini nikahlı eşi tarafından 17 bıçak darbesi ile öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında alındı.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü...

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde halı pazarlamacılığı yapan 37 yaşındaki Yılmaz Gezersoy, dini nikahlı eşi ve 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gezersoy, çocuklarının annesini ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı.

Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı.

Kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

"Komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi"

Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak’tan Antalya’ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Gezersoy, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi.” dedi.

Kızını son kez görmek için arabaya doğru gitti

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne Zale ve baba Ercan Gezersoy olmak üzere çok sayıda yakını tarafından teslim alındı.

Kızını cenaze nakil arabasında görmek için arabaya doğru giden acılı anneyi, yakınları morga göstereceklerini söyleyerek ikna etti. Cenazenin, yarın Uşak’ta toprağa verileceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)