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    Antalya'da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı

    Yabancı uyruklu eşi ve çocuğu tarafından terk edilen Fatih K., kendi evini yakıp komşusunu bıçakladı. Yaralı komşu hastaneye kaldırıldı. Yanan ev, kullanılamaz hale geldi.
    • 09.10.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 14:23
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    Antalya'da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak'taki prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K., yabancı uyruklu eşi ve çocuğu tarafından terk edildi.

    Eşi tarafından boşanma davası da açılan Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı.

    Komşusunu uyurken sırtından bıçakladı

    İHA’nın haberine göre; şahıs önceki gün de evine gelerek, evinin altındaki eski motosikleti yaktı.

    Bu sabah tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı.

    Antalya'da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı VİDEO

    Evini yakıp izledi

    Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ev kullanılamaz hale geldi

    Yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü.

    Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #1

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #2

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #3

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #4

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #5

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #6

    Antalya da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı #7


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