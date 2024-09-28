Antalya'da eşi ve çocukları varken evi yakmaya çalıştı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ikamete gelen Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla, apartmanın bahçesine yöneldi.
Apartmanın bahçesinden ikametin balkonuna doğru giden Ramazan K.'yi, o sırada evin salonunda bulunan oğlu fark etti.
BENZİN BİDONUNU BIRAKIP KAÇTI
Oğlunun kendisini fark edip, terlik atmasıyla panik yapan Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmağı bırakarak uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ekipleri yönlendirildi.
EŞİ İLE SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olay yeri inceleme ekipleri, eşi ile sorunlar yaşadığı belirtilen Ramazan K.'nin balkonda bıraktığı benzin bidonu ile çakmakta inceleme yaptı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.
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