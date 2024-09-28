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Antalya'da eşi ve çocukları varken evi yakmaya çalıştı

Antalya'da eşi ve çocukları varken evi yakmaya çalıştı Elindeki çakmakla eşi ve çocukları içerideyken oturdukları evi yakmaya çalışan Ramazan K., oğlunun kendisini fark etmesiyle kaçtı.