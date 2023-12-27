Antalya'da eşine yardım etmek istedi... Sol ayağını kaptırdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde talihsiz bir kaza meydana geldi.
Nurgül Işık, eşine yardım etmek için Aşağı Işıklar Mahallesi Ortayurt mevkiinde bulunan tarlaya gitti.
Tarlada gübre ve ekim işinin bitmesinin ardından traktörün arkasında bağlı bulunan gübre makinesini değiştirmeye hazırlanan ve traktörün üzerinde oturan Nurgül Işık’ın şalvarı, gübre makinesini traktörün arkasına bağlayan şafta takıldı.
Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, sol ayağını şafta kaptırdı.
Ayağı kopma noktasına geldi
Eşinin acı içerisinde kıvrandığını gören Ayhan Işık, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının ardından olay yerine ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Nurgül Işık’ın şafta sıkışan ve kopma derecesine gelen ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Nurgül Işık, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya’ya sevk edildi
Nurgül Işık, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından kopmak üzere olan ayağının yerine dikilmesi amacıyla Antalya’da bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.
Nurgül Işık’ın geçirdiği kazayı duyan yakınları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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