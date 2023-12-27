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Antalya'da eşine yardım etmek istedi... Sol ayağını kaptırdı!

Antalya'da eşine yardım etmek istedi... Sol ayağını kaptırdı! Tarlada çalışan eşine yardım etmek isteyen Nurgül Işık ayağını traktörün şaftına kaptırdı. Talihsiz kadının ayağı sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.