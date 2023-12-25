Antalya'da eşini öldüren adamdan savunma: Öldürme kastım yoktu pişmanım Boşanma aşamasında olduğu genç kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Savunma yapan şahıs, "Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum" dedi.

DHA

Antalya'da geçtiğimiz aylarda kadın cinayeti yaşandı...

Olay, 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Metin Sümer, bir süre sonra barıştığı eşi Ceylan Sümer'i, bir tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Gözaltına alındı

Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Metin Sümer olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

9 bıçak darbesiyle öldürüldü

Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Metin Sümer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Ceylan Sümer'in, 2022 yılı Kasım ayında eşi Metin Sümer'e boşanma davası açtığı öğrenildi.

Ömür boyu hapsi istendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Metin Sümer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

İlk duruşmaya, tutuklu sanık Metin Sümer'in yanı sıra taraf avukatları ve Ceylan Sümer'in akrabaları katıldı.

"Kaç kez bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum"

Savunmasını yapan Sümer, olayın aldatma ve kıskançlık nedeniyle olduğunu iddia etti. Eşi Ceylan Sümer'in kendisini aldattığını öne süren Metin Sümer, “Ceylan'ın babasını ve ablasını arayarak 'Kızınızın alın' dedim. O sırada Ceylan ile tartıştık. Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim, hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." dedi.

"Çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum"

Duruşma savcısı, çocuklarının ifadesini hatırlatması üzerine sanık Metin Sümer, “Eşimin yere düşünce bayıldığını ve benim de yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak onu bıçakladığım yönündeki ifadeleri kabul etmiyorum. Ben eşime vurup yere düşmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştır. Pişmanım, çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)