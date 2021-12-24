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Antalya'da eşini soba demiriyle öldürdü

Antalya'da eşini soba demiriyle öldürdü

Demirci ustası Emrah A'nın soba demiriyle başına vurduğu eşi, hayatını kaybetti. Eşini kanlar içinde yerde gören şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.