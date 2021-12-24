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    Antalya'da eşini soba demiriyle öldürdü

    Demirci ustası Emrah A'nın soba demiriyle başına vurduğu eşi, hayatını kaybetti. Eşini kanlar içinde yerde gören şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:50
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    Antalya'da eşini soba demiriyle öldürdü

    Antalya'nın Kepez ilçesi 1924. Sokak'ta bir apartman girişinde Demircilik ile uğraşan Emrah A. (33), 2 çocuk annesi eşi Rukiye A. (31) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, daire dışına taştı.

    SONA DEMİRİYLE BAŞINA SALDIRDI

    Emrah A., iddiaya göre bina girişindeki eşinin başına soba demiriyle vurdu. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Emrah A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Şüpheli polis ekiplerine teslim olurken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye Akgül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da eşini soba demiriyle öldürdü #1

    Antalya da eşini soba demiriyle öldürdü #2

    Antalya da eşini soba demiriyle öldürdü #3

    Antalya da eşini soba demiriyle öldürdü #4


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