Antalya'da eşini ve 2 kızını öldüren polis memuru hakkında karar: Tutuklandı Polis memuru, eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürmekten gözaltına alınmıştı. M.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Antalya'da polis memuru M.G., eşini ve iki kızını beylik tabancasıyla öldürdü.

Olay yerinde gözaltına alınan M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile yakınları, cenazeleri memleketleri Çankırı'ya götürdü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Antalya'da kan donduran cinayet... Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı geldi. ANNE VE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin 31 yaşındaki eşi Fatma Gıyar'ı, oturma odasında ise kızları 10 yaşındaki Meral Ebrar Gıyar ve 4 yaşındaki Merve Gıyar'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. AİLE YAKINLARI, CENAZELERİ MORGDAN TESLİM ALDI Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ve kızlarının cenazelerini teslim alarak, defnedilmek üzere memleketleri Çankırı'ya götürdü. Morg önünde bekleyen aile bireylerinin oldukça üzgün olduğu görüldü. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNSERİLDİ Gözaltına alınan polis memurunun ise emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eş ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G.'nin yılık izinde olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Ankara'da kontrollü yıkım esnasında bina araçların üzerine çöktü

