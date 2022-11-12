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    Antalya'da eşinin kaçırdığı arabadan uyuşturucu ve silah çıktı

    Manavgat'ta eşinin otomobilini habersiz alıp götürdüğünü belirterek polise şikayette bulunan kadın, 6 gün sonra aracını otoparkta uyuşturucuyla birlikte buldu.
    • 12.11.2022 - 16:18
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    Antalya'da eşinin kaçırdığı arabadan uyuşturucu ve silah çıktı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    G.D. isimli genç kadın, 5 Kasım tarihinde bir süredir ayrı yaşadığı eşinin kendisine ait otomobili haberi olmadan alıp gittiğini belirterek polis karakoluna şikayette bulundu.

    Bu sabah iş yerine gittiğinde otomobilin hastanenin personel otoparkında olduğunu fark etti.

    Aracında yabancı birini fark etti

    İçerisinde bir şahsın oturduğunu gören kadın, otomobilde oturan şahsı aşağı indirdikten sonra otomobiline binerek, yanına şehir dışına gidecek olan anne ve babasını alıp Manavgat Otogarı'na gitti.

    Antalya da eşinin kaçırdığı arabadan uyuşturucu ve silah çıktı #1

    Araçta uyuşturucu ve silah tespit etti

    Otogarda aracın torpidosunu açan genç kadın torpidoda bir tabanca ile karşılaşırken, kapı cebinde ise uyuşturucu kullanma düzeneği olduğunu gördü.

    Genç kadın vakit geçirmeden otogar polisine giderek durumu anlattı.

    Kadın karakola götürüldü

    İHA'nın haberine göre, otogar polisinin haber vermesi üzerine otogara gelen polis ekibi, genç kadını ve otomobili alıp karakola götürdü.

    Antalya da eşinin kaçırdığı arabadan uyuşturucu ve silah çıktı #2

    Antalya da eşinin kaçırdığı arabadan uyuşturucu ve silah çıktı #3


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