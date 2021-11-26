Serik ilçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden Naciye D., eşinin kardeş tarafından saldırıya uğradı. Naciye D.'nin darbedildiği o anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Naciye D., kayınpederine gitmek üzere dışarı çıktı.

Naciye D. yolda çocuk arabasıyla ilerlerken, eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Naciye D. uğradığı saldırı sonucu göğsünden ve karnından yaralandı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan kadın için, çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 BIÇAK DARBESİ ALDI

5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü.

İlk belirlemelere göre, Ali D.'nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Antalya'da eşinin kardeşi tarafından saldırıya uğradı VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; genç kadının geçeceği güzergahta Ali D.'nin sigara içip beklediği ve bebek arabasıyla ilerleyen Naciye D.'ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdığı görüldü.

Saldırganın, yere düşen kadının başından yine ayrılmadığı, darbetmeye devam ettiği, bir kadının gelmesine rağmen Ali D.'nin genç kadını saçlarından sürüklediği anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin ise bir şey olmamış gibi davranıp yoluna devam ettiği görüldü.