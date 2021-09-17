Antalya’da eşiyle kavga etti, uzun namlulu tüfekle ateş açtı

Muratpaşa ilçesinde eşiyle tartışan Hüseyin Z., ruhsatsız uzun namlulu avcı tüfeği ile havaya ateş açtı. Hüseyin Z. polis ekiplerine, “Kalabalık dağılsın diye hava birkaç el ateş ettim” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tarım Mahallesi 1650 Sokak’ta eşiyle tartışan Hüseyin Z. (33), evden aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfekle havaya 7 el ateş açtı.

Mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hüseyin Z., polis ekiplerinin evinin önüne geldiğini görünce tüfeği saklayıp teslim oldu.

TÜFEĞİ SAKLADI

Ekiplerin tüfeğin yerini sorması üzerine Hüseyin Z., evde saklı olduğunu söyledi.

Uzun namlulu av tüfeğine ekipler tarafından el konulurken Hüseyin Z., polis aracına götürüldü.

“CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM”

Bu sırada gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusu üzerine Hüseyin Z., "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş." diye cevap verdi.

Hüseyin Z., daha sonra polis ekiplerine “Hadi gidelim.” diyerek ekip aracına yöneldi.

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‘KALABALIK DAĞILSIN DİYE'

Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Hüseyin Z., polisteki ifadesinde şu sözleri kullandı: "Sokakta eşimle tartıştım. Bunalıma girdim. Kalabalık dağılsın diye havaya birkaç el ateş açtım.”

SERBEST BIRAKILDI

Hüseyin Z., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.