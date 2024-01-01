Antalya'da eşiyle tartışıp boş otomobili uçuruma itti Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti.

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, saat 13.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

Arabayı uçuruma iten şahıs aranıyor

Bölgedeki bir görgü tanığı, M.Y.'nin aracı uçuruma ittiğini, kendisine ne olduğunu sorduğunda ise eşiyle tartıştığını söylediğini kaydetti.

Polis, ifadesine başvurmak üzere M.Y.'yi aramaya başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)