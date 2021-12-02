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    Antalya'da eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

    Antalya'da bir kişi eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, kadının iki kardeşini de yaraladı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 03:22
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 03:26
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    Antalya'da eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

    Antalya'da eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle yaşayan Alkutay'ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ Konutları'ndaki evine gitti.

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

    Çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti.

    Antalya da eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı #1

    ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KARDEŞLERİNİ YARALADI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Zanlı ise pompalı tüfekle gözaltına alındı.

    Antalya da eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı #2

    ''ÇIKMASIN O İÇERİDEN''

    Öte yandan çiftin 2 ve 4 yaşında iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

    Anne Keziban Alkutay ise "Yavrularım gitti, çıkmasın o içeriden." diyerek gözyaşı döktü.

    Antalya da eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı #3

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