Antalya'da eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler

Antalya'da trafik kazası olduğu düşünülen olayın ardından cinayet çıktı...
Gündoğmuş ilçesinde Köprülü Mahallesi üzerinde seyreden bir otomobil şoförü, uçurumda asılı kalan bir ceset görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CESET ESKİ İMAMA AİT ÇIKTI
Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik'e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi.
Mustafa Keyik'in kamyoneti de uçurumun kenarında, yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada rastlanılan şaibeli işaretler dolayısıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi.
Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI
Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi.
KAZA SÜSÜ VERDİLER
Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik'in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., Fedai Solak ve Tolga Solak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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