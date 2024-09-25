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Antalya'da eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler

Antalya'da eski imamı öldürüp kaza süsü verdiler Gündoğmuş ilçesinde bir uçurumda cesedi bulunan eski imam Mustafa Keyik'in 19 yaşındaki M.S. ile amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından vurularak uçuruma atıldığı ve olayın kaza gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.