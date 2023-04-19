Antalya’da eski iş ortağını öldüren katil zanlısı yakalandı İnşaat şirketi sahibi kadının katili, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyona 280 personel katıldı.

AA

Türkiye’nin günlerce konuştuğu cinayetlerden biriydi…

Antalya’da bir inşaat firmasının sahibi 40 yaşındaki Zehra Çatal ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Yılmaz F. arasında, 20 Mart günü alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kurşun yağdırdı

Muratpaşa’daki Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan inşaatta çıkan tartışma büyüyünce, Yılmaz F. yanında getirdiği tabanca ile kadın ortağını kurşun yağmuruna tuttu.

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Katil kaçtı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise çok sayıda suçtan kaydı çıkan katili yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi ekiplerince soruşturma derinleştirildi.

280 personelin katıldığı operasyonla yakalandı

Şüphelinin Diyarbakır'da olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cinayet şüphelisi Yılmaz F., saklandığı ikamette yakalandı.

Zanlının bulunduğu evde yapılan aramada, Ak47 (kalaşnikof) tüfek, tabanca, av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi.