Antalya'da eski iş yerini soydu, yakalandı

Daha önce çalıştığı taş ocağından 14 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs, gözaltına alınıp tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde bulunan taş ocağından, 14 bin TL değerinde 3 adet dökme demir malzemesi çalındı.

Durumun fark edilmesi üzerine Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri çalışma başlattı.

HIRSIZ ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin şantiyenin eski çalışanı D.Ç. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

D.Ç., ekipler tarafından Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.