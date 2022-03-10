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    Antalya'da eski kocasını öldüren kadın tutuklandı

    Konyaaltı ilçesinde yol kenarında çıplak halde ölü bulunan Selahattin Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. ile yanındaki arkadaşı U.P, tasarlayarak öldürme suçundan polis ekiplerince gözaltına alınarak, tutuklandı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 10:30
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    Antalya'da eski kocasını öldüren kadın tutuklandı

    Antalya'da 8 Mart Salı akşamı saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU

    Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

    Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı.

    Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    ESKİ EŞİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Y. ve U.P.,  dün çıkarıldığı nöbetçi Sulh ceza hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmek suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Antalya da eski kocasını öldüren kadın tutuklandı #1


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