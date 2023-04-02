Antalya'da eski okul müdürü, eşini hem öğretmen hem de iki öğrenci velisi ile aldattı Bir ortaokulda müdürken aynı okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılarak, görevinden alınan ve gönderildiği okulda bir veliyle ilişki yaşadığı ileri sürülen öğretmene eşi boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, ikinci bir veliyle ilişki iddiası da yer aldı.

DHA

2016 yılında Antalya’nın Aksu ilçesindeki ortaokulda bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan 48 yaşındaki müdür S.Ö., görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak gönderildi.

Başka okulda yine yasak aşk iddiası

Evli ve iki çocuk babası S.Ö.’nün adı, bu kez de sınıfındaki bir öğrencinin velisi olan H.T. ile aşk dedikodularına karıştı.

Korkuteli’ndeki ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev S.Ö.’den aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

'Zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında yeniden soruşturma açıldı.

Diğer yandan eşi N.Ö. de 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı.

Aile Mahkemesi’nde boşanma davası sürerken, S.Ö.'nün eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği öne sürüldü.

Yine görev yeri değişti

Bunun üzerine N.Ö., savcılığın yolunu tuttu, şikayette bulundu.

Savcılık tarafından verilen 1 aylık uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirildi.

S.Ö., aynı ilçedeki bir başka ilkokula gönderildi.

İkinci bir veli çıktı

Boşanma davası dilekçesinde, S.Ö.'nün başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı iddiaları yer aldı.

İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu.

Otomobilini iade etmedi

Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yapıldığı yer aldı.