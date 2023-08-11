İHA
Antalya’da kıskançlık krizinde kan aktı...
Öğle saatlerinde yaşanan olayda 32 yaşındaki N.B.’nin evinde 2 erkek şahsın bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese geldi.
D. A.’yı kanlar içinde gören ekipler, sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Biri kaçtı diğeri hastaneye kaldırıldı
Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen S.M. kavga sonrası olay yerinden ayrıldı.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri D.A.’yı tedavi için hastaneye götürdü.
Olay kıskançlık yüzünden çıktı
Üzerinde kan lekeleri bulunan N.B. isimli kadın ise polis ekiplerine eski erkek arkadaşının eve geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisini kıskandığını ileri sürerek aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.
N.B. eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis S. M.’yi arama çalışması başlattı.