Antalya'da eşyalarını kullanan ev arkadaşını öldürdü Kepez'de ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i bireysel eşyalarını kullandığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Süleyman Ege Sevil ve diğer ev arkadaşı Hüseyin Emre Ç. gözaltına alındı.

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DHA

Antalya'da gençlerin eşya kavgası cinayetle sonlandı.

Kepez ilçesinde yaşları 28 ve 21 arasında değişen ev arkadaşlarının arasında, sürekli bireysel eşyaları kullanma konusunda kavga çıkıyordu.

Bu kavgalara bir yenisi daha dün gece eklendi.

EV ARKADAŞINI BIÇAKLADI

28 yaşındaki Tolga Taşkınel ve 23 yaşındaki Süleyman Ege Sevil arasında gece saatlerinde bireysel eşyaların kullanımı konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı.

EVDEN KAÇTI

Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı.

Kavga ve gürültüyü duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı Tolga Taşkınel'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, evden kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tolga Taşkınel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"O BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Şüpheli Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Sağlık kontrolünden çıkan Süleyman Ege Sevil, 'Neden öldürdün, pişman mısınız?' sorusuna, “Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum" dedi.

"BEN GÖRGÜ TANIĞIYIM"

Hüseyin Emre Ç. ise “Ben olayın sadece görgü tanığıyım" ifadelerini kullandı. Sevil ve Hüseyin Emre Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)