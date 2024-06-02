Antalya'da eteği motosikletin zincirine takılan kadın ölümden döndü Eteği motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklenip ölümden döndü. Kazaya karışan motosiklet, sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralı kadın, 'Ayağım takılıp düştüm" dediyse de gerçek güvenlik kamerasında anlaşıldı.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta, Narife Keskin eteği motosiklete takıldığı için yere düşerek yaralandı.

Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi ile gelen 112 Sağlık ekibi taarfından hastaneye kaldırılan kadın önce ayağının takıldığını söyledi sonra ise görüntülerin izlenmesi üzerine kazanın gerçek nedeni anlaşıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği devreye girdi.

Eteği motosikletin zincirine takıldı

Görüntülerden, yaralı kadının eteğinin 33 DJT 66 plakalı motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi.

"Ayağım takıldı dedi"

Narife Keskin, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

Kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

Sürücü kaza yaptığı anlaşılmasın diye motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı

Kazanın ardından olay yerinde kadının yardımına koşan vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra, aracını kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, sonra da yaralının ambulans ile götürülmesinin ardından motosikleti götürdüğü görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)