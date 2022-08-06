Antalya'da ev sahibi mobingi: Kiracısına otoparkın kapısını kilitledi

1.600 liralık kirası 6 bin liraya çıkarılan ve 3 ay içinde evden çıkması söylenen Ergine Alpay, çeşitli mobinglere maruz kaldı. Ev sahibi Alpay'a, otopark kapısını kilitledi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kirada oturan Ergine Alpay (38), ev sahibi ile sorun yaşadı.

Ev sahibi Alpay’dan 1.600 liralık kirasını 6 bin lira ödemesini ve 3 ay içinde evi boşaltmasını istedi.

Alpay, kira artışını ödeyeceğini ve oturmaya devam edeceğini ev sahibine iletmesine rağmen kabul görmeyince, konu mahkemeye taşındı.

İHA’nın haberine göre; daireyi boşaltmayan ve yaklaşık 7 aydır devam eden bu süreçte Alpay, yönetici ile mülk sahibinin çeşitli mobinglerine maruz kaldığını iddia etti.

Binaya girişi engellendi

Otopark kapısına kilit vurularak Alpay’ın otomobiliyle binaya girişi engellendi. İki gün önce açık kapıdan aracını otoparka park eden Alpay, kanser hastası annesini hastaneye götürmek için dairesine çıktı.

Geri dönüşte kapının kilitli olduğunu gören Alpay, açılması için girişimlerde bulunsa da başarılı olamadı. Erginer Alpay’ın haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle kilitli kapı açılabildi. Yaşanan bu olay üzerine Alpay, mülk sahibi ve yönetici hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Sürekli eski kiracıları çıkarıp yeni fiyatlarla kiraya veriyor.”

Annesini sıcak havada kolunda aracına kadar güçlükle götürmek zorunda kalan Erginer Alpay, 5 yıldır aynı dairede oturduğunu ve kirasını düzenli şekilde ödediğini, mevcut döneme uygun kira artışının yapıldığını ve onu da ödemeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşında ev sahibim 6 bin TL kirayı ödeyip 3 ay içinde evi boşaltmamı istedi. Ben de, ‘6 bin TL kirayı ödediğimde yasal hakkımla oturmaya devam etmem lazım neden çıkıyorum?' dedim. Binanın sahibi 'Ben öyle istiyorum, istediğim gibi çıkartabilirim' dedi. Benden önce de diğer kiracılarını kendisinin geleceğini söyleyerek çıkarttı. O yerleri iş yerlerine kiraya verdi. Sürekli eski kiracıları çıkarıp yeni fiyatlarla kiraya veriyor.

Antalya'da ev sahibi mobingi: Kiracısına otoparkın kapısını kilitledi VİDEO



“Beni zor koşullara itip mağdur ederek çıkartmak istiyor”

7 aydır da otoparkın kapısı kilitleniyor. Yönetici diğerlerini alıyor, beni aracımla içeri almıyor. Aramızda mal sahibi ile 7 aydır devam eden dava süreci var. Beni zor koşullara itip mağdur ederek çıkartmak istiyor.”





“Beyefendiyi bulacağız da canımızı kurtaracağız”

İki gün önce annesi ile birlikte yaşadığı olayı anlatan Erginer Alpay, “Arabam otoparktaydı, annemi de hastaneye götürecektim. Aracımla dışarı çıkamadım, kapı kilitliydi, polislerin araya girmesiyle kapıyı açtılar. Hadi annemin olmadığını düşünün bir yangın oldu, ambulans girecek, kapı kilitli. Beyefendiyi bulacağız da canımızı kurtaracağız. Annem 7-8 ay kemoterapi gördü, bu sıcakta metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Bu kadının suçu ne? Kirayla alakası yok, mağduriyet yaşıyor. Bunun sonucunda ne olacak?” dedi.

“Yasaksa herkese yasak olmalı”

Dava devam etse de kirasını ödemeye devam ettiğini belirten Alpay, “Devletin yasal gördüğü rayiç bedel çerçevesinde kiramı artırarak ödüyorum. 5 yıldır düzenli şekilde yapıyorum. Otoparkı kullanıyorum, herkes de kullanıyor. Binanın bahçesi diye geçiyor, otopark imkanı verilmiş herkes kullanıyor. Yasaksa herkese yasak olmalı. Neden bana?

“Bu yapılan insanlık değil”

Kapı açık olsun, yönetici görevini yapsın. Bu yapılan insanlık değil. Onlar da yaşlı. Bugün benim anneme yarın onlara. İki gün sonra yolda düştüğünde binadan çıkarken kolundan tutacağım. Dost lazım, insan lazım, para değil. Ama mağduriyetin hali şekli bu.” dedi.