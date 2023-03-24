Antalya'da ev sahibi sahte taahhütname ile kiracısını evden çıkardı Ev sahibinin sahte imza ile oluşturduğu tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldığını söyleyen kiracı gözyaşları içerisinde, yardım istedi.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgalarına her geçen bir yenisi ekleniyor.

Fahiş kiralar sonrasında yaşanan tartışmalar oruçla sonlanma boyutuna geldi.

Yaşanan kavgalara bir yenisi de Antalya'da eklendi.

ntalya’nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde yaşayan Ayten Kocabıyık (45), 28 Mart 2022 tarihinde ailesi ile Mersin’den şehre geldi.

12 ayın kirasını ev sahibine nakit ödedi

Kocabıyık mahalleden bir ev kiralayarak, aylık bin 500 TL’den 12 ayın kirasını ev sahibine nakit ödedi.

Sahte taahhütname imzalatıldı

Ev sahibi, Kocabıyık adına sahte imza ile tahliye taahhütnamesiyle oluşturarak evden çıkmasını istedi.

Kocabıyık ise kendisine taahhütnamenin ulaşmadığını söyleyerek, duruma itiraz edemediğini belirtti.

Eşyaları icra memurları tarafından dışarı çıkarılan Kocabıyık, taahhütnameye atılan imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sokakta kalan Kocabıyık, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatarak kendisine yardım elinin uzanmasını istedi.

"İşten gelince eşyalarımın evde olmadığını gördüm"

Yaşadıklarını anlatan Ayten Kocabıyık şu şekilde konuştu:

28 Mart 2022 tarihinde evi kiraladım. 1 yıllık peşin olarak ödedim. Aylık bin 500 TL üzerinden kiraladım. İşe gitmiştim, işten gelince eşyalarımın evde olmadığını gördüm.



Bir süre önce ev sahibi yanıma gelerek, ‘Ne olacak bizim kiranın durumu?’ dedi. Önceden de evin tadilata gireceğini ve baldızının geleceğini söylemişti. Ben de tadilat yapacaksa eşyalarımı bir odaya toplayabileceğimi söyledim.



En sonunda tahliye taahhütnamesini kendi doldurarak imzalamış. Bana depremden bir gün sonra mahkemeden tebligat gönderiyorlar. Tebligatta yazan adres yanlış. Beni icraya verdikten sonra ödeme emri ve tahliye taahhütnamesi çıkarmışlar.



Bir hafta içerisinde itiraz etmem gerekiyormuş, benim elime ulaşmadı. Muhtara bırakılmış, ben e-Devlet'ten gördüm. Sonra itiraz ettim ama sonuç alamadım. Ev sahibini çok aradım, yalvardım. 2 çocuğum olduğunu belirttim.

"Benim bilgim olmadan tahliye taahhütnamesi hazırlamışlar"

Kirasına zam yapılmasını kabul ettiğini belirten Kocabıyık sözlerine şu şekilde devam etti: