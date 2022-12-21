Antalya’da ev sahibinden kiracı kadına dayak

Ev sahibinin evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ev sahibi, serbest bırakıldı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Tomalar Mahallesi 836 Sokak üzerinde bulunan evin sahibi Muzaffer Erdem, hemen yan taraftaki 3 yıllık kiracısı Hafise Kaynarca’nın evden çıkmasını istedi.

Evde kızı ve iki torunu ile birlikte yaşayan, kirası da geçen aylarda 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkan Kaynarca ise kızının alerjik rahatsızlığı olduğunu, hemen ev bulamayacağını ancak ev yaptırmak suretiyle ayrılacaklarını belirterek birkaç ay beklemelerini söyledi.

1 ayda ikinci kavga

Bu talebe önce olumlu yanıt veren ev sahibi daha sonra kararından vazgeçti.

Kadının hemen evden çıkmasını, kardeşlerinin gelip oturacağını söyleyen ev sahibi, tahliye talebinde bulundu.

Ev sahibi ile kiracı arasında husumet burada başladı.

Dosyaları uzlaşmadaydı

Yaklaşık 1 ay önce de Erdem ve ailesi, Kaynarca’nın kızı Nur Bahar S. ile tartışma yaşadı.

Karakolluk olan iki ailenin dosyaları uzlaşma komisyonunda beklerken, ev sahibi ve kiracı arasında dün yine kavga çıktı.

Antalya'da ev sahibiyle kiracının kavgası kamerada VİDEO

Dayak anı kamerada

59 yaşındaki Hafise Kaynarca’nın evindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bahçe kapısından içeri giren ev sahibi Muzaffer Erdem’in kiracının yanına giderek tartışmaya başladığı, ardından da kiracı kadını darbettiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kiracının şikayetçi olması üzerine iki aileyi yine polis merkezine götürdü.

“Yere düştüm ve yuvarlandım”

Burada ifade veren Hafise Kaynarca, “Bitişik evde oturan ev sahibimizin kızıma bağırdığını duymam üzerine evden çıktım. Bu sırada ev sahibi ikametinden çıkarak, bizim evin ön kapısına geldi. Ben kızımı korumak için ikametin içerisine ittim. Muzaffer Erdem’e evimizden gitmesini söyledim. Bu sırada eşi ve kızı geldi. Muzaffer Erdem benim başıma vurma suretiyle darbetmeye başladı. Kendimi savunmaya çalıştım. Darbın etkisiyle yere düştüm ve yuvarlandım.” dedi.

Serbest bırakıldı

Kiracısını dövmekle suçlanan Muzaffer Erdem ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan ev sahibi Muzaffer Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.