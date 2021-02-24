Antalya'da evde skunk yetiştiren şahıs yakalandı

Esrar yapımında kullanılan skunk bitkisini evinde yetiştiren şüpheli şahıs, ekiplerin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan skunk yetiştiren bir şahsa operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.D. isimli şüphelinin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki evinde esrar yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisini aldı.

KURUTULMAYA BIRAKTIĞI SKUNK BULUNDU

Şüphelinin evine yapılan operasyonda, 26 kök uyuşturucu/uyarıcı skunk (esrar) ile daralı ağırlığı 1 kilo kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ele geçirildi.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan Y.D. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından işlem yapıldı.