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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 katlı evin 1'nci katından dumanların çıktığını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

EKİPLER EVE BALKON KAPISINDAN GİRDİ

Olay yerine gelen ekipler, yangına evin arka taraftaki balkon kapısından girerek müdahale etti.

Yanan evde 2 çocuklu bir ailenin oturduğu, önceki akşam kocasının polislerce emniyete götürülmesinin ardından eşinin de malzemeler ve 2 çocuğuyla evden ayrıldığı öğrenildi.

YANAN DAİREDE İNCELEME YAPILDI

Yangın, itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının 2 ayrı odadaki yataklardan çıktığını tespiti üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibince evde inceleme yapıldı.

Yangında 2 ayrı odadaki yataklar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da tamamen siyaha büründü.

EV SAHİBİ İSYAN ETTİ

Ev sahibi, yanan evde oturan kiracılarının kirayla birlikte elektrik ve su parası ödemediğini, uzun süredir uğraşmalarına rağmen evden çıkaramadıklarını dile getirdi.

Yangının çıkış nedeni üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.