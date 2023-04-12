Antalya'da evde yangın çıktı! Genç polis gözyaşlarını tutamadı Bir dairede bulaşık makinasından çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa dökerken ev sahibi genç kadını, gözyaşlarına boğulması üzerine meslektaşları teselli etti.

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Orta Mahalle'de bir apartmanın 5. katındaki bir evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi kapladı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine kısa sürede ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere büyümeden müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Ev sahibi polis gözyaşlarını tutamadı

Yangın kısa süreli paniğe neden olurken ev sahibi kadın polis, olay sonrası gözyaşı döktü.

Meslektaşları teselli etti

Genç polisi meslektaşları teselli etti.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Müdür Cengiz Usta da olay yerine gelip inceleme yaparak, personeline geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bulaşık makinesinden çıktı

Edinilen bilgiye göre, yangının bulaşık makinesinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.