Petrol
87.14
0.20%
Euro
19.4587
0.32%
Dolar
18.6388
0.04%
Altın
1.065
0.49%
Borsa
5079
2.04%
Bitcoin
323.599
1.22%
BTXN Coin
5.55
-1.59%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Antalya'da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor

    İşe gitmek için evinden çıkan genç kadın, akşam döndüğünde evinin alevlere teslim olduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini gördü. 2 çocuğu ve kız kardeşiyle sokakta kalan kadın hayırseverlere seslendi.
    • 01.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor

    Genç bir kadının hayat mücadelesine yangın derdi de eklendi.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Şükran Hanal, geçimini sağlamak için lokantada bulaşık yıkıyor.

    İşe gitmek için evinden çıkan Hanal, akşam eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

    Kullanılamaz hale geldi

    Giriş kattaki evinin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini gören genç kadın, çocuklarının ve birlikte yaşadığı kız kardeşinin iyi olmasıyla teselli buldu.

    Evinde kullanılacak tek bir eşyası bile kalmayan Hanal, biriktirdiği 3 bin TL ev kirasının da yandığını belirtti.

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #1

    Yardım bekliyor

    İHA'nın aktarımına göre; evin az zarar gören bir odasında yaşama tutunmaya çalışan aile, hayırseverlerden eşyaların ve evin tadilatı için destek bekliyor.

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #2

    "Sokakta kaldık"

    Geçtiğimiz salı gecesi işte olduğu esnada çıkan yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yangının evde çocukları ve kız kardeşi varken gerçekleştiğini anlatan Hanal, “Yangın gecesi sokakta kaldık, gidecek bir yerimiz yoktu. Kirada oturuyordum ama şu an ayrı bir mağdurum. 4 bin TL kira veriyorum, 3 bin TL’sini biriktirmiştim, o yandı. Eşyalarımın hepsi yandı. Daha önce de çok zor bir hayatım olduğu için eşyalarımın temininde Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımcı olmuştu. Okula giden iki çocuğum var, kolay bir hayatım yok.” dedi.

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #3

    "Kapkara bir ev içinde iki çocuğuma nasıl bakacağım"

    Tek başına hayat mücadelesi verdiğinin altını çizen Hanal, “Lokantada çalışıyorum ve günlük yevmiye alıyorum. Evimin onarılmasını ve eşyalarımı istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Büyükşehir Belediyesinin yeniden yardım etmesini çok isterim. Yanık eşyalar ve kapkara bir ev içinde iki çocuğuma nasıl bakacağım? Neredeyse evde yanmayan yarım oda var, o da simsiyah. Ne ekmeğimiz ne aşımız kaldı. Bu kış günü iki çocukla ne yapacağımı bilmiyorum.” diye konuştu.

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #4

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #5

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #6

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #7

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #8

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #9

    Antalya da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor #10


    Aksaray'da alkollü sürücüden gazeteciye: Senin Türkiye'de yaşama şansın yok
    3. Sayfa

    Aksaray'da alkollü sürücüden gazeteciye: Senin Türkiye'de yaşama şansın yok

    Erzurum'da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı
    3. Sayfa

    Erzurum'da çilingir, duvarı delip hırsızlık yaptı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir