Antalya'da evi küle dönen 2 çocuk annesi yardım bekliyor

İşe gitmek için evinden çıkan genç kadın, akşam döndüğünde evinin alevlere teslim olduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini gördü. 2 çocuğu ve kız kardeşiyle sokakta kalan kadın hayırseverlere seslendi.

Genç bir kadının hayat mücadelesine yangın derdi de eklendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Şükran Hanal, geçimini sağlamak için lokantada bulaşık yıkıyor.

İşe gitmek için evinden çıkan Hanal, akşam eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kullanılamaz hale geldi

Giriş kattaki evinin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini gören genç kadın, çocuklarının ve birlikte yaşadığı kız kardeşinin iyi olmasıyla teselli buldu.

Evinde kullanılacak tek bir eşyası bile kalmayan Hanal, biriktirdiği 3 bin TL ev kirasının da yandığını belirtti.

Yardım bekliyor

İHA'nın aktarımına göre; evin az zarar gören bir odasında yaşama tutunmaya çalışan aile, hayırseverlerden eşyaların ve evin tadilatı için destek bekliyor.

"Sokakta kaldık"

Geçtiğimiz salı gecesi işte olduğu esnada çıkan yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yangının evde çocukları ve kız kardeşi varken gerçekleştiğini anlatan Hanal, “Yangın gecesi sokakta kaldık, gidecek bir yerimiz yoktu. Kirada oturuyordum ama şu an ayrı bir mağdurum. 4 bin TL kira veriyorum, 3 bin TL’sini biriktirmiştim, o yandı. Eşyalarımın hepsi yandı. Daha önce de çok zor bir hayatım olduğu için eşyalarımın temininde Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımcı olmuştu. Okula giden iki çocuğum var, kolay bir hayatım yok.” dedi.

"Kapkara bir ev içinde iki çocuğuma nasıl bakacağım"

Tek başına hayat mücadelesi verdiğinin altını çizen Hanal, “Lokantada çalışıyorum ve günlük yevmiye alıyorum. Evimin onarılmasını ve eşyalarımı istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Büyükşehir Belediyesinin yeniden yardım etmesini çok isterim. Yanık eşyalar ve kapkara bir ev içinde iki çocuğuma nasıl bakacağım? Neredeyse evde yanmayan yarım oda var, o da simsiyah. Ne ekmeğimiz ne aşımız kaldı. Bu kış günü iki çocukla ne yapacağımı bilmiyorum.” diye konuştu.

























