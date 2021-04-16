Antalya’da evi yanan çifte devlet elini uzattı

Sobadan çıkan yangın nedeni ile eşyaları ve evleri zarar gören çifte, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ziyarette bulundu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde sobadan çıkan yangın nedeni ile evi ve eşyaları zarar gören çifte, devlet yardım elini uzattı.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, beraberinde Kemer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife Derya Duman, olay yerine gitti.

Evleri ve eşyaları zarar gören çifte geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Kemer Belediyesi’ne bağlı ekipler binanın zarar gören bölümlerini onarmaya başladı.

Kaymakam Gemici çalışmaları hem yerinde inceledi hem aile ile bir süre sohbet etti.

“GEREKEN NE İSE YAPILACAK”

Daha sonra Muhtar İsmail Uğur’la birlikte muhtarlık binasına geçerek yapılabileceklerin tespitine başladı.

Gemici’ye AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, eşi Azime Minta ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Çakırgöz de eşlik etti.

Kaymakam Yücel Gemici, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edeceğiz eksikleri neyse, gereken neyse yapılacak.” dedi.