Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu

Şenol Güneş: Belki de oyuncular maça koronavirüslü çıktı

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Floyd davasına katılan en kıdemli polis: Tamamen gereksiz, ölümcül güç kullanıldı

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