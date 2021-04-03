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- Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
Evden gelen silah sesi üzerine komşular ekiplere haber verdi. Sırtından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendini yanlışlıkla vurduğu öğrenildi.
- İHA
- 03.04.2021 - 14:10
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katından silah sesi geldi.
Ses üzerine çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sesin geldiği en üst kata çıkıp içeri giren ekipler, Salih Ç. adlı vatandaşı silahla sırtından vurulmuş halde yerde yatarken gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın kendisini yanlışlıkla vurduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.