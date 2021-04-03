Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
486.965
0.61%
EXEN Coin
20.56
-5.73%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu

    Evden gelen silah sesi üzerine komşular ekiplere haber verdi. Sırtından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendini yanlışlıkla vurduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katından silah sesi geldi.

    Ses üzerine çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sesin geldiği en üst kata çıkıp içeri giren ekipler, Salih Ç. adlı vatandaşı silahla sırtından vurulmuş halde yerde yatarken gördü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın kendisini yanlışlıkla vurduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu #1

    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu #2

    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu #3

    Antalya’da evinde sırtından vurulmuş halde bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir