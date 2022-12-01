Henüz belirlenemeyen bir nedenle yatak odasında başlayan yangın evin her bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen alevlerin ardından evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir binada yangın paniği yaşandı.

Apartmanın 3'üncü katındaki daire, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yavuz Uysal isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen evin yatak odasında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Bina içinden müdahale edilemedi

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun duman nedeniyle bina içinden müdahale edilemeyen yangına, itfaiye merdiveniyle dışarıdan müdahale etti.

Kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Apartmandaki diğer daireler ile yan binadaki dairelerin dış cephelerinde de hasar meydana geldi.

Antalya'da evinde yangın çıkan vatandaş fenalık geçirdi VİDEO



Ev sahibi fenalık geçirdi

Evinde yangın çıktığını öğrenerek mahalleye gelen ev sahibi Yavuz Uysal, fenalık geçirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uysal, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın aktarımına göre; yangının kontrol altına alınmasından sonra oksijen tüpleriyle eve giren itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için araştırma başlattı.